Как приручить дракона HD (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, How to Train Your Dragon HD
Мультфильм, Комедия93 мин12+
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О фильме
История подростка Иккинга, которому не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный мир с совершенно другой стороны…
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Дин
ДеБлуа
- КСРежиссёр
Крис
Сандерс
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Джерард
Батлер
- КФАктёр
Крэйг
Фергюсон
- АФАктриса
Америка
Феррера
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- ФМАктёр
Филип
МакГрэйд
- УДСценарист
Уильям
Дэвис
- Сценарист
Дин
ДеБлуа
- КССценарист
Крис
Сандерс
- МХСценарист
Марк
Хаймен
- Продюсер
Бонни
Арнольд
- КБПродюсер
Кристин
Белсон
- СБПродюсер
Сюзанн
Бёрги
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- Актёр дубляжа
Михаил
Боярский
- СААктриса дубляжа
Софья
Ануфриева
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ПВХудожник
Пьер-Оливье
Винсент
- КАХудожница
Кэти
Алтери
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл