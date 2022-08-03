Как приручить дракона HD (фильм, 2010) смотреть онлайн

История подростка Иккинга, которому не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный мир с совершенно другой стороны…

