Как меня зовут
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Как меня зовут

Как меня зовут (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Как меня зовут
Драмы86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

17-летние москвички Оля и Саша отправляются в Крым, чтобы познакомиться с Олиным отцом Сергеем. Сергей всю жизнь прожил в маленьком приморском поселке и никогда не видел свою единственную дочь. На пороге его дома Оля пугается предстоящей встречи и просит Сашу «поменяться местами».

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как меня зовут»

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