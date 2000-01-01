Изгой (фильм, 2000) смотреть онлайн
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О фильме
Чтобы не сойти с ума, попробуй поговорить с волейбольным мячом. Приключенческий фильм «Изгой» — современная робинзонада с Томом Хэнксом в главной роли.
У Чака Ноланда — сотрудника логистической компании FedEx — нет ни одной свободной минуты. Времени не хватает даже на любимую девушку. Все меняется, когда самолет, на котором летел мужчина, терпит крушение в Тихом океане. Теперь у Чака нет ни бесконечных командировок, ни совещаний, а единственным «другом» и «собеседником» становится волейбольный мяч по имени Уилсон.
Картина Роберта Земекиса — мощная и глубоко человечная история о выживании, одиночестве и внутренней силе. Смотреть фильм «Изгой» — это снова и снова задавать себе вопрос: «Если бы я оказался на месте Чака, то на какой день сдался бы?».
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Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Хелен
Хант
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Ник
Сирси
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- ПСАктёр
Пол
Санчез
- ЛУАктриса
Лари
Уайт
- ЛСАктёр
Леонид
Ситер
- ДБАктёр
Дэвид
Брукс
- ЕПАктриса
Елена
Попович
- УБСценарист
Уильям
Бройлес мл.
- Продюсер
Том
Хэнкс
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- Продюсер
Стив
Старки
- Продюсер
Роберт
Земекис
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Инжеватов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри