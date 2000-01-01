Изгой (фильм, 2000) смотреть онлайн

Чтобы не сойти с ума, попробуй поговорить с волейбольным мячом. Приключенческий фильм «Изгой» — современная робинзонада с Томом Хэнксом в главной роли.



У Чака Ноланда — сотрудника логистической компании FedEx — нет ни одной свободной минуты. Времени не хватает даже на любимую девушку. Все меняется, когда самолет, на котором летел мужчина, терпит крушение в Тихом океане. Теперь у Чака нет ни бесконечных командировок, ни совещаний, а единственным «другом» и «собеседником» становится волейбольный мяч по имени Уилсон.



Картина Роберта Земекиса — мощная и глубоко человечная история о выживании, одиночестве и внутренней силе. Смотреть фильм «Изгой» — это снова и снова задавать себе вопрос: «Если бы я оказался на месте Чака, то на какой день сдался бы?».



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