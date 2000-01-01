Изгой
Wink
Фильмы
Изгой

Изгой (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.02000, Cast Away
Драма137 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чтобы не сойти с ума, попробуй поговорить с волейбольным мячом. Приключенческий фильм «Изгой» — современная робинзонада с Томом Хэнксом в главной роли.

У Чака Ноланда — сотрудника логистической компании FedEx — нет ни одной свободной минуты. Времени не хватает даже на любимую девушку. Все меняется, когда самолет, на котором летел мужчина, терпит крушение в Тихом океане. Теперь у Чака нет ни бесконечных командировок, ни совещаний, а единственным «другом» и «собеседником» становится волейбольный мяч по имени Уилсон.

Картина Роберта Земекиса — мощная и глубоко человечная история о выживании, одиночестве и внутренней силе. Смотреть фильм «Изгой» — это снова и снова задавать себе вопрос: «Если бы я оказался на месте Чака, то на какой день сдался бы?».

Изгой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изгой»