Из машины (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.22014, Ex Machina
Фантастика, Триллер103 мин18+
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О фильме
В центре сюжета — молодой человек, которого нанимает миллиардер, сделавший состояние на высокотехнологичных разработках. Задача работника — провести неделю в удаленном местечке, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АГРежиссёр
Алекс
Гарленд
- Актёр
Донал
Глисон
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- КСАктриса
Клэр
Селби
- СААктриса
Симара
А. Темплмен
- ГБАктриса
Гана
Баярсайкан
- ТПАктриса
Тиффани
Писани
- ЭААктриса
Элина
Алминас
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АРПродюсер
Аллон
Рич
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- РХОператор
Роб
Харди
- ДБКомпозитор
Джофф
Барроу
- БСКомпозитор
Бен
Солсбери