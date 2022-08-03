Из машины
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Из машины (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.22014, Ex Machina
Фантастика, Триллер103 мин18+

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О фильме

В центре сюжета — молодой человек, которого нанимает миллиардер, сделавший состояние на высокотехнологичных разработках. Задача работника — провести неделю в удаленном местечке, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Из машины»