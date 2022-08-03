История игрушек 4 (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.12019, Toy Story 4
Мультфильм, Приключения95 мин6+
О фильме
Ковбой Вуди и его друзья теперь живут у первоклассницы Бонни, которая в один прекрасный день приносит из школы самодельную игрушку из пластиковой утвари. Новичок получает имя Мистер Вилкинс и становится фаворитом Бонни, затмевая Вуди и компанию, но однажды любимчик бесследно исчезает...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джош
Кули
- Актёр
Том
Хэнкс
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- Актёр
Тони
Хейл
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ММАктриса
Мадлен
Макгроу
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- Актёр
Джордан
Пил
- Актёр
Киану
Ривз
- ЭМАктриса
Элли
Маки
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- ДКСценарист
Джош
Кули
- ВЛСценарист
Валери
ЛаПойнт
- ГЗПродюсер
Галин
Зусман
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- МНПродюсер
Марк
Нилсен
- ДРПродюсер
Денис
Рим
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ЭГМонтажёр
Эксел
Геддес
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман