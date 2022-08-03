История игрушек 4 (фильм, 2019) смотреть онлайн

История игрушек 4
История игрушек 4
9.12019, Toy Story 4
Мультфильм, Приключения95 мин6+

О фильме

Ковбой Вуди и его друзья теперь живут у первоклассницы Бонни, которая в один прекрасный день приносит из школы самодельную игрушку из пластиковой утвари. Новичок получает имя Мистер Вилкинс и становится фаворитом Бонни, затмевая Вуди и компанию, но однажды любимчик бесследно исчезает...

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

