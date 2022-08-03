Истории из морга 3
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Истории из морга 3
6.92020, Tales from the Hood 3
Ужасы, Драма98 мин18+

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Истории из морга 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Пожилой мужчина Дэвид вынужден прятаться на кладбище в компании шестилетней девочки. Напуганная малышка начинает рассказывать мрачные истории. Героями этих страшилок становятся риэлтор-поджигатель, затворник-расист, помощница оперной певицы, готовящая покушение на начальницу, и золотые кроссовки-убийцы.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Истории из морга 3»