6.92020, Tales from the Hood 3
Ужасы, Драма98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Истории из морга 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Пожилой мужчина Дэвид вынужден прятаться на кладбище в компании шестилетней девочки. Напуганная малышка начинает рассказывать мрачные истории. Героями этих страшилок становятся риэлтор-поджигатель, затворник-расист, помощница оперной певицы, готовящая покушение на начальницу, и золотые кроссовки-убийцы.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РКРежиссёр
Расти
Кандифф
- ДСРежиссёр
Дэрин
Скотт
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- СААктриса
Сэйдж
Арринделл
- ЛБАктёр
Лондон
Браун
- ДЛАктёр
Донни
Лукас
- РМАктриса
Рэйчел
МакЛарен
- ДБАктёр
Джон
Б. Лоу
- АМАктриса
Арлин
Макферсон
- ЭПАктёр
Эрни
Питтс
- ДСАктёр
Дэннис
Скаллард
- РКСценарист
Расти
Кандифф
- ДССценарист
Дэрин
Скотт
- РКПродюсер
Расти
Кандифф
- ДСПродюсер
Дэрин
Скотт
- Продюсер
Грифф
Ферст
- Продюсер
Спайк
Ли
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- БКХудожник
Брюс
Кук
- ТЛОператор
Томас
Л. Колэуэй
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман