Пожилой мужчина Дэвид вынужден прятаться на кладбище в компании шестилетней девочки. Напуганная малышка начинает рассказывать мрачные истории. Героями этих страшилок становятся риэлтор-поджигатель, затворник-расист, помощница оперной певицы, готовящая покушение на начальницу, и золотые кроссовки-убийцы.

