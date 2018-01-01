Wink
Испытание огнем
Актёры и съёмочная группа фильма «Испытание огнем»

Режиссёры

Эдвард Цвик

Edward Zwick
Режиссёр

Актёры

Джек О’Коннелл

Jack O'Connell
АктёрTodd
Лора Дерн

Laura Dern
АктрисаElizabeth
Эмили Мид

Emily Meade
АктрисаStacy
Крис Кой

Chris Coy
АктёрDaniels
Джефф Перри

Jeff Perry
АктёрHurst
МакКинли Белчер III

McKinley Belcher III
АктёрPonchai
Дэвид Уилсон Барнс

David Wilson Barnes
АктёрReaves
Даррен Петти

Darren Pettie
АктёрHorton
Блейк Скотт Льюис

Blake Scott Lewis
АктёрJohnny Webb
Джэйд Петтиджон

Jade Pettyjohn
АктрисаJulie

Сценаристы

Джеффри Флетчер

Geoffrey Fletcher
Сценарист
Дэвид Гранн

David Grann
Сценарист

Продюсеры

Кипп Нельсон

Kipp Nelson
Продюсер
Эллин Стюарт

Allyn Stewart
Продюсер
Эдвард Цвик

Edward Zwick
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Новиков

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Алия Насырова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Марина Драгичи

Marina Draghici
Художница

Монтажёры

Стивен Розенблюм

Steven Rosenblum
Монтажёр

Композиторы

Генри Джекман

Henry Jackman
Композитор