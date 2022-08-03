Испытание огнем
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Испытание огнем

Испытание огнем (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Trial by Fire
Драма, Биография122 мин18+

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О фильме

В декабре 1991 года в доме Тодда Уиллингема случился пожар, в результате которого погибли трое дочерей героя. Власти Техаса постановили, что причиной возгорания был поджог, и в течение 12-ти лет Тодд пытался доказать свою невиновность. Лишь драматург Элизабет Гилберт смогла ему поверить.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Испытание огнем»