Испытание огнем (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.72018, Trial by Fire
Драма, Биография122 мин18+
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О фильме
В декабре 1991 года в доме Тодда Уиллингема случился пожар, в результате которого погибли трое дочерей героя. Власти Техаса постановили, что причиной возгорания был поджог, и в течение 12-ти лет Тодд пытался доказать свою невиновность. Лишь драматург Элизабет Гилберт смогла ему поверить.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актриса
Эмили
Мид
- Актёр
Крис
Кой
- ДПАктёр
Джефф
Перри
- МБАктёр
МакКинли
Белчер III
- ДУАктёр
Дэвид
Уилсон Барнс
- ДПАктёр
Даррен
Петти
- БСАктёр
Блейк
Скотт Льюис
- ДПАктриса
Джэйд
Петтиджон
- ДФСценарист
Джеффри
Флетчер
- ДГСценарист
Дэвид
Гранн
- КНПродюсер
Кипп
Нельсон
- ЭСПродюсер
Эллин
Стюарт
- Продюсер
Эдвард
Цвик
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МДХудожница
Марина
Драгичи
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман