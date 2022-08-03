Испытание огнем (фильм, 2018) смотреть онлайн

В декабре 1991 года в доме Тодда Уиллингема случился пожар, в результате которого погибли трое дочерей героя. Власти Техаса постановили, что причиной возгорания был поджог, и в течение 12-ти лет Тодд пытался доказать свою невиновность. Лишь драматург Элизабет Гилберт смогла ему поверить.

