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Исчезновение Элеанор Ригби

Исчезновение Элеанор Ригби (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.32014, The Disappearance of Eleanor Rigby: Them
Драмы, Мелодрамы117 мин18+

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Сюжет

Конор и Элеанор живут на Манхэттене. Они женаты уже несколько лет, хотя очень разные. Она учится в университете. Он — владелец небольшого ресторанчика. Жизнь для них словно легкая, интересная и красивая игра. Но драматические события меняют всe, их идеальный мир рушится, и Элеанор решает исчезнуть…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение Элеанор Ригби»

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