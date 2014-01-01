Исчезновение Элеанор Ригби (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.32014, The Disappearance of Eleanor Rigby: Them
Драмы, Мелодрамы117 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Конор и Элеанор живут на Манхэттене. Они женаты уже несколько лет, хотя очень разные. Она учится в университете. Он — владелец небольшого ресторанчика. Жизнь для них словно легкая, интересная и красивая игра. Но драматические события меняют всe, их идеальный мир рушится, и Элеанор решает исчезнуть…
Исчезновение Элеанор Ригби смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НБРежиссёр
Нед
Бенсон
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Джессика
Честейн
- НААктриса
Нина
Арианда
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актриса
Изабель
Юппер
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- НБСценарист
Нед
Бенсон
- НБПродюсер
Нед
Бенсон
- Продюсер
Джессика
Честейн
- ККПродюсер
Кассандра
Кулукундис
- ТДПродюсер
Тодд
Дж. Лабаровски
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Ис�кандер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- РЛКомпозитор
Райан
Лотт