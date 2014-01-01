Исчезновение Элеанор Ригби (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Конор и Элеанор живут на Манхэттене. Они женаты уже несколько лет, хотя очень разные. Она учится в университете. Он — владелец небольшого ресторанчика. Жизнь для них словно легкая, интересная и красивая игра. Но драматические события меняют всe, их идеальный мир рушится, и Элеанор решает исчезнуть…



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