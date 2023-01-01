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Фильмы
Интернэшнл
Актёры и съёмочная группа фильма «Интернэшнл»

Актёры и съёмочная группа фильма «Интернэшнл»

Режиссёры

Том Тыквер

Том Тыквер

Tom Tykwer
Режиссёр

Актёры

Клайв Оуэн

Клайв Оуэн

Clive Owen
АктёрLouis Salinger
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс

Naomi Watts
АктрисаEleanor Whitman
Армин Мюллер-Шталь

Армин Мюллер-Шталь

Armin Mueller-Stahl
АктёрWilhelm Wexler
Ульрих Томсен

Ульрих Томсен

Ulrich Thomsen
АктёрJonas Skarssen
Брайан Ф. О’Бирн

Брайан Ф. О’Бирн

Brian F. O'Byrne
АктёрThe Consultant
Майкл Волетти

Майкл Волетти

Michael Voletti
АктёрViktor Haas
Патрик Балади

Патрик Балади

Patrick Baladi
АктёрMartin White
Джей Вильерс

Джей Вильерс

Jay Villiers
АктёрFrancis Ehames
Фабрис Скотт

Фабрис Скотт

Fabrice Scott
АктёрNicolai Yeshinski
Халук Бильгинер

Халук Бильгинер

Haluk Bilginer
АктёрAhmet Sunay

Сценаристы

Эрик Уоррен Сингер

Эрик Уоррен Сингер

Eric Warren Singer
Сценарист

Продюсеры

Ллойд Филлипс

Ллойд Филлипс

Lloyd Phillips
Продюсер
Чарльз Ровен

Чарльз Ровен

Charles Roven
Продюсер
Ричард Сакл

Ричард Сакл

Richard Suckle
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Виктор Костецкий

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Анатолий Петров

Анатолий Петров

Актёр дубляжа
Иван Паршин

Иван Паршин

Актёр дубляжа

Художники

Сара Хортон

Сара Хортон

Sarah Horton
Художница
Дженнифер Сантуччи

Дженнифер Сантуччи

Jennifer Santucci
Художница
Найла Диксон

Найла Диксон

Ngila Dickson
Художница

Монтажёры

Матильда Бонфуа

Матильда Бонфуа

Mathilde Bonnefoy
Монтажёр

Операторы

Франк Грибе

Франк Грибе

Frank Griebe
Оператор

Композиторы

Райнхольд Хайль

Райнхольд Хайль

Reinhold Heil
Композитор
Том Тыквер

Том Тыквер

Tom Tykwer
Композитор