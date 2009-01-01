Интернэшнл
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Интернэшнл (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The International
Боевики, Триллеры113 мин18+

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Сюжет

Перед Агентом Интерпола Льюисом Сэлинджером и ассистентом по юридическим вопросам Элеонор Витман поставлена задача — предать правосудию один из наиболее могущественных банков мира. Собирая доказательства нелегальных операций, агенты проводят расследование от Берлина до Милана, от Нью-Йорка до Стамбула.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Интернэшнл»

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