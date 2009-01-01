Интернэшнл (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Перед Агентом Интерпола Льюисом Сэлинджером и ассистентом по юридическим вопросам Элеонор Витман поставлена задача — предать правосудию один из наиболее могущественных банков мира. Собирая доказательства нелегальных операций, агенты проводят расследование от Берлина до Милана, от Нью-Йо�рка до Стамбула.



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