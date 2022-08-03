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Индиго

Индиго (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Индиго
Фантастика, Триллер18+

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О фильме

Компания обычных с виду подростков скрывается от посторонних глаз на крыше московской многоэтажки. Искать уединения и держаться вместе их заставляет избранность. Лидер ребят-индиго Андрей Каляев бьет тревогу, когда один за другим начинают пропадать его друзья.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Триллер

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Индиго»