Индиго (фильм, 2008) смотреть онлайн

Компания обычных с виду подростков скрывается от посторонних глаз на крыше московской многоэтажки. Искать уединения и держаться вместе их заставляет избранность. Лидер ребят-индиго Андрей Каляев бьет тревогу, когда один за другим начинают пропадать его друзья.

