Индиго (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Индиго
Фантастика, Триллер18+
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О фильме
Компания обычных с виду подростков скрывается от посторонних глаз на крыше московской многоэтажки. Искать уединения и держаться вместе их заставляет избранность. Лидер ребят-индиго Андрей Каляев бьет тревогу, когда один за другим начинают пропадать его друзья.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Триллер
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Иван
Янковский
- МШАктёр
Мариус
Штандель
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Елена
Дробышева
- РШАктёр
Роман
Шмаков
- ПСАктёр
Павел
Слива
- ПЯАктёр
Павел
Ясенок
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ЭГХудожник
Эдуард
Галкин
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков