Индиана Джонс и Храм судьбы
Актёры и съёмочная группа фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы»

Режиссёры

Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Режиссёр

Актёры

Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрIndiana Jones
Кейт Кэпшоу

Kate Capshaw
АктрисаWillie Scott
Амриш Пури

Amrish Puri
Актёр
Рошан Сет

Roshan Seth
АктёрChattar Lal (в титрах: Rushan Seth)
Филип Стоун

Philip Stone
АктёрCaptain Blumburtt
Ке Хюи Куан

Ke Huy Quan
АктёрShort Round
Рой Чяо

Roy Chiao
АктёрLao Che
Дэвид Ип

David Yip
АктёрWu Han
Рик Янг

Ric Young
АктёрKao Kan
Цзю Чуака

Chua Kah Joo
Актёр

Сценаристы

Уиллард Хайк

Willard Huyck
Сценарист
Глория Кац

Gloria Katz
Сценарист
Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист

Продюсеры

Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Джордж Лукас

George Lucas
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер
Роберт Уоттс

Robert Watts
Продюсер

Художники

Энтони Пауэлл

Anthony Powell
Художник
Питер Хоуитт

Peter Howitt
Художник

Монтажёры

Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр
Джордж Лукас

George Lucas
Монтажёр

Операторы

Дуглас Слоком

Douglas Slocombe
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор