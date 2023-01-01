Индиана Джонс и Храм судьбы (фильм, 1984) смотреть онлайн
О фильме
«Индиана Джонс и Храм судьбы» — вторая глава приключенческой франшизы об отважном археологе. Фильм Стивена Спилберга с бессменным Харрисоном Фордом в главной роли по традиции на 90% состоит из убойного экшена, а за остальные 10% отвечает харизма главной звезды и зловещий культ.
В 1935 году Индиана Джонс, спасаясь из ночного клуба в Шанхае, внезапно оказывается в индийской деревне, откуда пропал священный камень. Местные верят, что его украли служители секты, поклоняющиеся богине Кали. Лидер культа использует камень для темных ритуалов, держа детей в рабстве в подземных шахтах. Вместе с привлекательной певицей Вилли Скотт и юным помощником Коротышкой Инди отправляется в заброшенный храм, где их ждет куча ловушек, жертвоприношения и магия. По мере раскрытия замысла секты Инди оказывается под влиянием зелья, и миссия команды усложняется.
Фильм «Индиана Джонс и Храм судьбы» ставит Инди перед выбором между долгом и искушением. Перед вами человек, готовый бороться за других, но все еще не лишенный сарказма и жажды приключений.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
