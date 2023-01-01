Индиана Джонс и Храм судьбы
Wink
Фильмы
Индиана Джонс и Храм судьбы

Индиана Джонс и Храм судьбы (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.31984, Indiana Jones and the Temple of Doom
Приключения, Боевик113 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

«Индиана Джонс и Храм судьбы» — вторая глава приключенческой франшизы об отважном археологе. Фильм Стивена Спилберга с бессменным Харрисоном Фордом в главной роли по традиции на 90% состоит из убойного экшена, а за остальные 10% отвечает харизма главной звезды и зловещий культ.

В 1935 году Индиана Джонс, спасаясь из ночного клуба в Шанхае, внезапно оказывается в индийской деревне, откуда пропал священный камень. Местные верят, что его украли служители секты, поклоняющиеся богине Кали. Лидер культа использует камень для темных ритуалов, держа детей в рабстве в подземных шахтах. Вместе с привлекательной певицей Вилли Скотт и юным помощником Коротышкой Инди отправляется в заброшенный храм, где их ждет куча ловушек, жертвоприношения и магия. По мере раскрытия замысла секты Инди оказывается под влиянием зелья, и миссия команды усложняется.

Фильм «Индиана Джонс и Храм судьбы» ставит Инди перед выбором между долгом и искушением. Перед вами человек, готовый бороться за других, но все еще не лишенный сарказма и жажды приключений.

Индиана Джонс и Храм судьбы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы»