Имя ему Смерть (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.31985, Pale Rider
110 мин18+
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О фильме
Северная Калифорния. Лето 1850 года. Босс золотодобывающей компании предлагает независимым старателям уйти добровольно или их выгонят силой. У запуганных людей нет выбора.
СтранаСША
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- ММАктёр
Майкл
Мориарти
- КСАктриса
Кэрри
Снодгресс
- КПАктёр
Крис
Пенн
- РААктёр
Ричард
А. Дайсарт
- СПАктриса
Сидни
Пенни
- РКАктёр
Ричард
Кил
- ДМАктёр
Даг
МакГрат
- ДРАктёр
Джон
Расселл
- ЧХАктёр
Чарльз
Хэллахан
- МБСценарист
Майкл
Батлер
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ФМПродюсер
Фритц
Мэйнс
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ЭБХудожник
Эрни
Бишоп
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- БСОператор
Брюс
Сёртис
- ЛНКомпозитор
Ленни
Нихаус