Имя ему Смерть
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Имя ему Смерть

Имя ему Смерть (фильм, 1985) смотреть онлайн

9.31985, Pale Rider
110 мин18+

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О фильме

Северная Калифорния. Лето 1850 года. Босс золотодобывающей компании предлагает независимым старателям уйти добровольно или их выгонят силой. У запуганных людей нет выбора.

Страна
США
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Имя ему Смерть»