Идеальный мир (фильм, 1993) смотреть онлайн

Батч Хейнс — закаленный жизнью преступник, бежавший вместе с юным заложником, видящим в Батче отца, которого у него никогда не было. Ред Гарнетт — хитрый техасский рейнджер, предводитель шерифов. Ему знакомы каждая тропинка и укрытие. И более того — ему знаком и неуловимый Хейнс, ведь их пути уже пересекались однажды.

