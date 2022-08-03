Идеальный мир (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.31993, A Perfect World
Триллер, Криминал132 мин18+
О фильме
Батч Хейнс — закаленный жизнью преступник, бежавший вместе с юным заложником, видящим в Батче отца, которого у него никогда не было. Ред Гарнетт — хитрый техасский рейнджер, предводитель шерифов. Ему знакомы каждая тропинка и укрытие. И более того — ему знаком и неуловимый Хейнс, ведь их пути уже пересекались однажды.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Клинт
Иствуд
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ТДАктёр
Т.
Дж. Лоузер
- КШАктёр
Кит
Шарабайка
- ЛБАктёр
Лео
Бёрместер
- ПХАктёр
Пол
Хьюит
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- ДГАктриса
Дженнифер
Гриффин
- Сценарист
Джон
Ли Хэнкок
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ЛНКомпозитор
Ленни
Нихаус