Идеальный мир (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.31993, A Perfect World
Триллер, Криминал132 мин18+

О фильме

Батч Хейнс — закаленный жизнью преступник, бежавший вместе с юным заложником, видящим в Батче отца, которого у него никогда не было. Ред Гарнетт — хитрый техасский рейнджер, предводитель шерифов. Ему знакомы каждая тропинка и укрытие. И более того — ему знаком и неуловимый Хейнс, ведь их пути уже пересекались однажды.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный мир»