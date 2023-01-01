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Фильмы
Идеальный день, чтобы умереть
Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный день, чтобы умереть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный день, чтобы умереть»

Режиссёры

Фернандо Леон Де Араноа

Фернандо Леон Де Араноа

Fernando León de Aranoa
Режиссёр

Актёры

Бенисио Дель Торо

Бенисио Дель Торо

Benicio Del Toro
АктёрMambrú
Тим Роббинс

Тим Роббинс

Tim Robbins
АктёрB
Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

АктрисаKatya
Мелани Тьерри

Мелани Тьерри

Mélanie Thierry
АктрисаSophie
Федя Стукан

Федя Стукан

Fedja Stukan
АктёрDamir
Серхи Лопес

Серхи Лопес

Sergi López
АктёрGoyo
Ненад Вукелич

Ненад Вукелич

Nenad Vukelic
АктёрNikola's Grandfather
Мортен Суурбалле

Мортен Суурбалле

Morten Suurballe
АктёрUN Official at the Briefing
Бен Темпле

Бен Темпле

Ben Temple
АктёрUN Official's Assistant

Сценаристы

Фернандо Леон Де Араноа

Фернандо Леон Де Араноа

Fernando León de Aranoa
Сценарист
Диего Фариас

Диего Фариас

Diego Farias
Сценарист
Паула Фария

Паула Фария

Paula Farias
Сценарист

Продюсеры

Фернандо Леон Де Араноа

Фернандо Леон Де Араноа

Fernando León de Aranoa
Продюсер
Хауме Роурес

Хауме Роурес

Jaume Roures
Продюсер
Луис Фернандес Лаго

Луис Фернандес Лаго

Luis Fernández Lago
Продюсер

Художники

Сесар Макаррон

Сесар Макаррон

César Macarrón
Художник
Фернандо Гарсия

Фернандо Гарсия

Fernando García
Художник

Монтажёры

Начо Руис Капильяс

Начо Руис Капильяс

Nacho Ruiz Capillas
Монтажёр

Операторы

Алекс Каталан

Алекс Каталан

Alex Catalán
Оператор

Композиторы

Арнау Батальер

Арнау Батальер

Arnau Bataller
Композитор