Идеальный день, чтобы умереть (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.42015, A Perfect Day
Драмы, Комедии101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Группа сотрудников гуманитарной службы пытается достать труп из колодца в зоне конфликта. Кто-то бросил туда тело, чтобы отравить воду, и местные люди мучаются от жажды. Задача, которая кажется простейшей, превращается в невыполнимую миссию, в которой злейший враг – иррациональность. Работники пересекают местность, охваченную войной, пытаясь решить эту проблему.
Идеальный день, чтобы умереть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Лео�н Де Араноа
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актриса
Мелани
Тьерри
- ФСАктёр
Федя
Стукан
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- НВАктёр
Ненад
Вукелич
- МСАктёр
Мортен
Суурбалле
- БТАктёр
Бен
Темпле
- Сценарист
Фернандо
Леон Де Араноа
- ДФСценарист
Диего
Фариас
- ПФСценарист
Паула
Фария
- Продюсер
Фернандо
Леон Де Араноа
- ХРПродюсер
Хауме
Роурес
- ЛФПродюсер
Луис
Фернандес Лаго
- СМХудожник
Сесар
Макаррон
- ФГХудожник
Фернандо
Гарсия
- НРМонт�ажёр
Начо
Руис Капильяс
- АКОператор
Алекс
Каталан
- Композитор
Арнау
Батальер