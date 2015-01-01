Идеальный день, чтобы умереть
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Идеальный день, чтобы умереть

Идеальный день, чтобы умереть (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, A Perfect Day
Драмы, Комедии101 мин18+

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Сюжет

Группа сотрудников гуманитарной службы пытается достать труп из колодца в зоне конфликта. Кто-то бросил туда тело, чтобы отравить воду, и местные люди мучаются от жажды. Задача, которая кажется простейшей, превращается в невыполнимую миссию, в которой злейший враг – иррациональность. Работники пересекают местность, охваченную войной, пытаясь решить эту проблему.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный день, чтобы умереть»

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