Идеальный день, чтобы умереть (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Группа сотрудников гуманитарной службы пытается достать труп из колодца в зоне конфликта. Кто-то бросил туда тело, чтобы отравить воду, и местные люди мучаются от жажды. Задача, которая кажется простейшей, превращается в невыполнимую миссию, в которой злейший враг – иррациональность. Работники пересекают местность, охваченную войной, пытаясь решить эту проблему.



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