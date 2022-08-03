И проиграли бой
Wink
Фильмы
И проиграли бой

И проиграли бой (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, In Dubious Battle
Триллер, Драма108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Калифорния, 1930-е годы. Молодой активист втягивается в противостояние между рабочими-мигрантами и землевладельцами.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И проиграли бой»