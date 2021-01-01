И привет (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сатирическая короткометражка о жизни на карантине от создателей «Аритмии». Супруги Юля и Володя – крайне ответственные люди, которые очень обстоятельно подходят даже к решению простых повседневных задач. Не говоря уже о ситуации, когда миру угрожает страшный вирус. Чтобы не заразиться, семейной паре требуется проявлять еще большую бдительность: к походу в продуктовый Юля с Володей готовятся, как к выходу в открытый космос, а каждый вынос мусора превращается в опасное приключение. Но не все окружающие разделяют их тревожное отношение к реальности...



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