Грозный папа (фильм, 2021) смотреть онлайн

Евгений Гришковец в роли Ивана Грозного, пытаясь спасти сына от гибели, попадает в наше время и встречает историка, разыскивающего его библиотеку – семейная комедия с магией и приключениями. У царя Ивана Васильевича, которого по недоразумению прозвали Грозным, трагедия – жизнь его сына висит на волоске. Чтобы уберечь юношу, монарх обращается к ведьме Марфе с просьбой отправить его в прошлое. Вместо этого он оказывается в 2022 году, где сталкивается с главным мировым специалистом по Ивану Грозному, археологом Никитой. Тот настолько помешан на поиске легендарной библиотеке царя – Либереи – что его даже бросила жена. Но именно там хранится книга, которая поможет царю вернуться в свое время. Иван Васильевич объединяет усилия с Никитой и его детьми, чтобы обнаружить артефакт, но им мешает Аида, дальняя родственница Марфы. Удастся ли героям найти заветную библиотеку, узнаете из фильма «Грозный папа», который можно смотреть на Wink онлайн и в хорошем качестве.

