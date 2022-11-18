Грозный папа (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Евгений Гришковец в роли Ивана Грозного, пытаясь спасти сына от гибели, попадает в наше время и встречает историка, разыскивающего его библиотеку – семейная комедия с магией и приключениями. У царя Ивана Васильевича, которого по недоразумению прозвали Грозным, трагедия – жизнь его сына висит на волоске. Чтобы уберечь юношу, монарх обращается к ведьме Марфе с просьбой отправить его в прошлое. Вместо этого он оказывается в 2022 году, где сталкивается с главным мировым специалистом по Ивану Грозному, археологом Никитой. Тот настолько помешан на поиске легендарной библиотеке царя – Либереи – что его даже бросила жена. Но именно там хранится книга, которая поможет царю вернуться в свое время. Иван Васильевич объединяет усилия с Никитой и его детьми, чтобы обнаружить артефакт, но им мешает Аида, дальняя родственница Марфы. Удастся ли героям найти заветную библиотеку, узнаете из фильма «Грозный папа», который можно смотреть на Wink онлайн и в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Евгений
Гришковец
- Актёр
Игорь
Верник
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- Актёр
Михаил
Орлов
- ИВАктриса
Ирина
Воронова
- УПАктриса
Ульяна
Пилипенко
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- ЭПАктёр
Эрик
Панич
- КЖСценарист
Кирилл
Журенков
- НВСценарист
Надежда
Воробьева
- Продюсер
Карен
Оганесян
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ИВПродюсер
Ирина
Воронова
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- Художник
Владимир
Никифоров
- ЕГХудожница
Елизавета
Гришина
- ЕБМонтажёр
Екатерина
Боровицкая
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- Оператор
Юрий
Коробейников
- НПОператор
Николай
Платонов
- Композитор
Денис
Дубовик
- ДБКомпозитор
Дмитрий
Борисов