Грозный папа
Актёры и съёмочная группа фильма «Грозный папа»

Режиссёры

Карен Оганесян

Режиссёр
Юрий Коробейников

Режиссёр

Актёры

Кирилл Кяро

АктёрНикита Осипов
Евгений Гришковец

АктёрГрозный
Игорь Верник

АктёрПотоцкий
Елена Сафонова

АктрисаМарфа
Анастасия Тодореску

АктрисаАида
Михаил Орлов

АктёрШапиро
Ирина Воронова

АктрисаОльга Осипова
Ульяна Пилипенко

АктрисаПолина Осипова
Игнат Акрачков

АктёрИоанн
Эрик Панич

АктёрРомка Осипов

Сценаристы

Кирилл Журенков

Сценарист
Надежда Воробьева

Сценарист

Продюсеры

Карен Оганесян

Продюсер
Полина Иванова

Продюсер
Ирина Воронова

Продюсер
Владимир Пермяков

Продюсер

Художники

Владимир Никифоров

Художник
Елизавета Гришина

Художница

Монтажёры

Екатерина Боровицкая

Монтажёр
Юлия Любомирова

Монтажёр

Операторы

Юрий Коробейников

Оператор
Николай Платонов

Оператор

Композиторы

Денис Дубовик

Композитор
Дмитрий Борисов

Dmitry Borisov
Композитор