Гринч (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
В новогоднюю ночь даже самые черствые сердца становятся чуть мягче. Комедийное фэнтези «Гринч» — мультфильм 2018 года от создателей франшиз «Гадкий Я» и «Тайная жизнь домашних животных».
Покрытый зеленой шерстью Гринч живет на вершине горы со своим псом Максом и избегает любого общения с окружающими. И чем ближе Новый год, тем сильнее портится настроение ворчуна и циника. Жители соседнего городка обожают этот праздник, а Гринч ненавидит его всеми фибрами души. Но уж в этот раз он не допустит шумных торжеств и буйного веселья. План одновременно прост и гениален: Гринч украдет Новый год.
Если до зимы далеко, а праздничного настроения хочется здесь и сейчас — вас спасет этот мультфильм. Смотреть «Гринч» — веселую, яркую и добрую сказку — понравится зрителям всех возрастов.
