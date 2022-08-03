Гринч (фильм, 2018) смотреть онлайн

Гринч
Гринч
9.02018, The Grinch
Мультфильм, Семейный82 мин6+

О фильме

В новогоднюю ночь даже самые черствые сердца становятся чуть мягче. Комедийное фэнтези «Гринч» — мультфильм 2018 года от создателей франшиз «Гадкий Я» и «Тайная жизнь домашних животных».

Покрытый зеленой шерстью Гринч живет на вершине горы со своим псом Максом и избегает любого общения с окружающими. И чем ближе Новый год, тем сильнее портится настроение ворчуна и циника. Жители соседнего городка обожают этот праздник, а Гринч ненавидит его всеми фибрами души. Но уж в этот раз он не допустит шумных торжеств и буйного веселья. План одновременно прост и гениален: Гринч украдет Новый год.

Если до зимы далеко, а праздничного настроения хочется здесь и сейчас — вас спасет этот мультфильм. Смотреть «Гринч» — веселую, яркую и добрую сказку — понравится зрителям всех возрастов.

Страна
США, Китай, Франция, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

