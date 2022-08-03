Гринч – похититель Рождества (фильм, 2000) смотреть онлайн
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О фильме
Самое холодное сердце может быть растоплено рождественской магией, а Джим Керри в зеленой шерсти никому не даст заскучать. Обладатель «Оскара» «Гринч — похититель Рождества» — очаровательная новогодняя сказка, которая дарит уют и настроение праздника.
Угрюмый зеленый отшельник Гринч живет в уединении вдали от радостного Ктограда, где Рождество — главный праздник. Раздраженное шумом и весельем горожан мохнатое ворчливое существо решает похитить у глупых людишек подарки и украшения. Переодевшись в Санта-Клауса и соорудив себе тюнингованные сани, Гринч с верным псом Максом отправляется совершать злодеяние. Но маленькая Синди, полная веры в добро, заставляет зеленого зануду переосмыслить ситуацию, ведь дух Рождества — в любви и радости, а не в материальных благах.
Фильм «Гринч — похититель Рождества» раскрывает суть праздника и показывает силу сердечной теплоты. Хороший повод собраться всей семьей у экрана и зарядиться рождественским волшебством.
Рейтинг
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Джим
Керри
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- КАктриса
Келли
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актриса
Кристин
Барански
- Актёр
Билл
Ирвин
- Актриса
Молли
Шеннон
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- ДРАктёр
Джош
Райан Эванс
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- ДПСценарист
Джеффри
Прайс
- ПССценарист
Питер
С. Симен
- ДССценарист
Доктор
Сюсс
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- ТХПродюсер
Тодд
Халлоуэлл
- ЛФПродюсер
Линда
Филдс
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- РРХудожница
Рита
Райек
- МБХудожница
Меридет
Босвелл
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- ДПОператор
Дональд
Питермен
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер