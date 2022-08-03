Гринч – похититель Рождества
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Детям
Гринч – похититель Рождества

Гринч – похититель Рождества (фильм, 2000) смотреть онлайн

7.92000, How the Grinch Stole Christmas
Фэнтези, Семейный100 мин12+

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О фильме

Самое холодное сердце может быть растоплено рождественской магией, а Джим Керри в зеленой шерсти никому не даст заскучать. Обладатель «Оскара» «Гринч — похититель Рождества» — очаровательная новогодняя сказка, которая дарит уют и настроение праздника.

Угрюмый зеленый отшельник Гринч живет в уединении вдали от радостного Ктограда, где Рождество — главный праздник. Раздраженное шумом и весельем горожан мохнатое ворчливое существо решает похитить у глупых людишек подарки и украшения. Переодевшись в Санта-Клауса и соорудив себе тюнингованные сани, Гринч с верным псом Максом отправляется совершать злодеяние. Но маленькая Синди, полная веры в добро, заставляет зеленого зануду переосмыслить ситуацию, ведь дух Рождества — в любви и радости, а не в материальных благах.

Фильм «Гринч — похититель Рождества» раскрывает суть праздника и показывает силу сердечной теплоты. Хороший повод собраться всей семьей у экрана и зарядиться рождественским волшебством.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гринч – похититель Рождества»