Самое холодное сердце может быть растоплено рождественской магией, а Джим Керри в зеленой шерсти никому не даст заскучать. Обладатель «Оскара» «Гринч — похититель Рождества» — очаровательная новогодняя сказка, которая дарит уют и настроение праздника.



Угрюмый зеленый отшельник Гринч живет в уединении вдали от радостного Ктограда, где Рождество — главный праздник. Раздраженное шумом и весельем горожан мохнатое ворчливое существо решает похитить у глупых людишек подарки и украшения. Переодевшись в Санта-Клауса и соорудив себе тюнингованные сани, Гринч с верным псом Максом отправляется совершать злодеяние. Но маленькая Синди, полная веры в добро, заставляет зеленого зануду переосмыслить ситуацию, ведь дух Рождества — в любви и радости, а не в материальных благах.



Фильм «Гринч — похититель Рождества» раскрывает суть праздника и показывает силу сердечной теплоты. Хороший повод собраться всей семьей у экрана и зарядиться рождественским волшебством.

