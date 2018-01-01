Wink
Гринч – похититель Рождества
Актёры и съёмочная группа фильма «Гринч – похититель Рождества»

Режиссёры

Рон Ховард

Ron Howard
Режиссёр

Актёры

Джим Керри

Jim Carrey
АктёрGrinch
Тейлор Момсен

Taylor Momsen
АктрисаCindy Lou Who
Келли

Kelley
АктрисаMax
Джеффри Тэмбор

Jeffrey Tambor
АктёрMayor Augustus Maywho
Кристин Барански

Christine Baranski
АктрисаMartha May Whovier
Билл Ирвин

Bill Irwin
АктёрLou Lou Who
Молли Шеннон

Molly Shannon
АктрисаBetty Lou Who
Клинт Ховард

Clint Howard
АктёрWhobris
Джош Райан Эванс

Josh Ryan Evans
Актёр8-Year-Old Grinch
Минди Стерлинг

Mindy Sterling
АктрисаClarnella

Сценаристы

Джеффри Прайс

Jeffrey Price
Сценарист
Питер С. Симен

Peter S. Seaman
Сценарист
Доктор Сюсс

Dr. Seuss
Сценарист

Продюсеры

Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер
Рон Ховард

Ron Howard
Продюсер
Тодд Халлоуэлл

Todd Hallowell
Продюсер
Линда Филдс

Linda Fields Hill
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Андреев

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Борис Клюев

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа

Художники

Лорен Е. Полицци

Lauren E. Polizzi
Художница
Рита Райек

Rita Ryack
Художница
Меридет Босвелл

Merideth Boswell
Художница

Монтажёры

Дэниэл П. Хэнли

Daniel P. Hanley
Монтажёр
Майк Хилл

Mike Hill
Монтажёр

Операторы

Дональд Питермен

Donald Peterman
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор