Гринберг
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Гринберг

Гринберг (фильм, 2009) смотреть онлайн

6.72009, Greenberg
Драмы, Мелодрамы102 мин18+

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Сюжет

Роджер Гринберг стоит на перепутье. Потеряв работу, он не слишком торопится с поиском новой. Вместо этого Гринберг возвращается из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы приглядывать за домом своего более успешного младшего брата. Так у него хотя бы будет бесплатное место для проживания.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гринберг»

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