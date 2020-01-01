Гренландия
Гренландия
8.82020, Greenland
Боевик114 мин18+

Фильм Гренландия (2020)

О фильме

Триллер-катастрофа «Гренландия» — фильм 2020 года о том, насколько хрупка и уязвима человеческая цивилизация. Главную роль в картине сыграл Джерард Батлер.

Комета приближается к Земле, а первые ее обломки уже начинают разрушать целые города. Места в засекреченных бункерах хватит не всем, но инженер Джон Гэррити и его семья получают шанс на спасение. Однако план эвакуации срывается, а супруги оказываются разлучены. Джон отправляется в опасное путешествие, чтобы отыскать жену и сына, а потом вместе с ними добраться до последнего надежного убежища — бункера в Гренландии.

В отличие от большинства фильмов-катастроф, картина режиссера Рика Романа Во уделяет внимание не столько гибели планеты, сколько чувствам героев. Поэтому если любите эмоционально глубокие фильмы о человеческих драмах, вам будет интересно смотреть «Гренландия».

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гренландия»