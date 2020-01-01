Фильм Гренландия (2020)

Триллер-катастрофа «Гренландия» — фильм 2020 года о том, насколько хрупка и уязвима человеческая цивилизация. Главную роль в картине сыграл Джерард Батлер.



Комета приближается к Земле, а первые ее обломки уже начинают разрушать целые города. Места в засекреченных бункерах хватит не всем, но инженер Джон Гэррити и его семья получают шанс на спасение. Однако план эвакуации срывается, а супруги оказываются разлучены. Джон отправляется в опасное путешествие, чтобы отыскать жену и сына, а потом вместе с ними добраться до последнего надежного убежища — бункера в Гренландии.



В отличие от большинства фильмов-катастроф, картина режиссера Рика Романа Во уделяет внимание не столько гибели планеты, сколько чувствам героев. Поэтому если любите эмоционально глубокие фильмы о человеческих драмах, вам будет интересно смотреть «Гренландия».



Гренландия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.