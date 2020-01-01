Фильм Гренландия (2020)
О фильме
Триллер-катастрофа «Гренландия» — фильм 2020 года о том, насколько хрупка и уязвима человеческая цивилизация. Главную роль в картине сыграл Джерард Батлер.
Комета приближается к Земле, а первые ее обломки уже начинают разрушать целые города. Места в засекреченных бункерах хватит не всем, но инженер Джон Гэррити и его семья получают шанс на спасение. Однако план эвакуации срывается, а супруги оказываются разлучены. Джон отправляется в опасное путешествие, чтобы отыскать жену и сына, а потом вместе с ними добраться до последнего надежного убежища — бункера в Гренландии.
В отличие от большинства фильмов-катастроф, картина режиссера Рика Романа Во уделяет внимание не столько гибели планеты, сколько чувствам героев. Поэтому если любите эмоционально глубокие фильмы о человеческих драмах, вам будет интересно смотреть «Гренландия».
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик
КачествоFull HD, SD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
- Режиссёр
Рик
Роман Во
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Дэвид
Денман
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- РДАктёр
Роджер
Дэйл Флойд
- ЭБАктёр
Эндрю
Бэчелор
- МДАктриса
Меррин
Данги
- Актёр
Холт
Маккэллани
- Актёр
Скотт
Гленн
- РГАктёр
Рендал
Гонсалес
- КССценарист
Крис
Спарлинг
- Продюсер
Джерард
Батлер
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ЛААктриса дубляжа
Людмила
Ардельян
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ЭРХудожник
Эрик
Р. Джонсон
- КДХудожница
Келли
Джонс
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли