Графомафия (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Графомафия
Комедии93 мин12+
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Сюжет
Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу ее обожаемому сыну. Банда графоманов с энтузиазмом берется за дело. Ведь цена успеха — издание их творений.
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Информация
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ВЗРежиссёр
Владимир
Зайкин
- Режиссёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актриса
Маргарита
Шубина
- Актёр
Аристарх
Венес
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ВЗСценарист
Владимир
Зайкин
- Сценарист
Эдуард
Радзюкевич
- СПСценарист
Сергей
Плотов
- АДПродюсер
Андрей
Девяткин
- ВБПродюсер
Вадим
Богданов
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- ИЗКомпозитор
Иван
Замотаев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев