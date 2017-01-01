Графомафия (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу ее обожаемому сыну. Банда графоманов с энтузиазмом берется за дело. Ведь цена успеха — издание их творений.



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