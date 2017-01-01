Графомафия
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Графомафия

Графомафия (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Графомафия
Комедии93 мин12+

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Сюжет

Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу ее обожаемому сыну. Банда графоманов с энтузиазмом берется за дело. Ведь цена успеха — издание их творений.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Графомафия»

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