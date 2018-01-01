Wink
Говорящие с ветром
Актёры и съёмочная группа фильма «Говорящие с ветром»

Актёры и съёмочная группа фильма «Говорящие с ветром»

Режиссёры

Джон Ву

John Woo
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрJoe Enders
Адам Бич

Adam Beach
АктёрBen Yahzee
Петер Стормаре

Peter Stormare
АктёрHjelmstad
Ноа Эммерих

Noah Emmerich
АктёрChick
Марк Руффало

Mark Ruffalo
АктёрPappas
Брайан Ван Холт

Brian Van Holt
Актёр
Мартин Хендерсон

Martin Henderson
АктёрNellie
Роджер Уилли

Roger Willie
Актёр
Фрэнсис О’Коннор

Frances O'Connor
АктрисаRita
Кристиан Слэйтер

Christian Slater
АктёрOx Henderson

Сценаристы

Джон Райс

John Rice
Сценарист
Джо Бэттир

Joe Batteer
Сценарист

Продюсеры

Теренс Чан

Terence Chang
Продюсер
Трейси Грэм-Райс

Tracie Graham-Rice
Продюсер
Элисон Р. Розензвеиг

Alison R. Rosenzweig
Продюсер
Джон Ву

John Woo
Продюсер

Актёры дубляжа

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Артур Ваха

Актёр дубляжа
Андрей Матвеев

Актёр дубляжа
Алексей Зубарев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Том Рольф

Tom Rolf
Монтажёр

Операторы

Джефри Л. Кимбалл

Jeffrey L. Kimball
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор