Актёры и съёмочная группа фильма «Госфорд парк»

Режиссёры
Актёры
АктрисаMary Maceachran
Келли МакдоналдKelly Macdonald
АктрисаElsie
Эмили УотсонEmily Watson
АктрисаSylvia McCordle
Кристин Скотт ТомасKristin Scott Thomas
АктёрWilliam McCordle
Майкл ГэмбонMichael Gambon
АктёрRobert Parks
Клайв ОуэнClive Owen
АктрисаMrs. Wilson
Хелен МирренHelen Mirren
АктёрHenry Denton
Райан ФилиппRyan Phillippe
АктрисаConstance Trentham
Мэгги СмитMaggie Smith
АктёрGeorge
Ричард Э. ГрантRichard E. Grant
АктрисаMrs. Croft