Госфорд парк
Актёры и съёмочная группа фильма «Госфорд парк»

Режиссёры

Роберт Олтмен

Robert Altman
Режиссёр

Актёры

Келли Макдоналд

Kelly Macdonald
АктрисаMary Maceachran
Эмили Уотсон

Emily Watson
АктрисаElsie
Кристин Скотт Томас

Kristin Scott Thomas
АктрисаSylvia McCordle
Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрWilliam McCordle
Клайв Оуэн

Clive Owen
АктёрRobert Parks
Хелен Миррен

Helen Mirren
АктрисаMrs. Wilson
Райан Филипп

Ryan Phillippe
АктёрHenry Denton
Мэгги Смит

Maggie Smith
АктрисаConstance Trentham
Ричард Э. Грант

Richard E. Grant
АктёрGeorge
Айлин Аткинс

Eileen Atkins
АктрисаMrs. Croft

Сценаристы

Джулиан Феллоуз

Julian Fellowes
Сценарист
Роберт Олтмен

Robert Altman
Сценарист
Боб Балабан

Bob Balaban
Сценарист

Продюсеры

Роберт Олтмен

Robert Altman
Продюсер
Боб Балабан

Bob Balaban
Продюсер
Дэвид Леви

David Levy
Продюсер
Джошуа Астрачан

Joshua Astrachan
Продюсер

Художники

Дженни Беван

Jenny Beavan
Художница
Анна Пиннок

Anna Pinnock
Художница

Монтажёры

Тим Скуайрес

Tim Squyres
Монтажёр

Операторы

Эндрю Данн

Andrew Dunn
Оператор

Композиторы

Патрик Дойл

Patrick Doyle
Композитор