Госфорд парк

Госфорд парк (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.12001, Gosford Park
Драма131 мин18+
О фильме

В пасмурный ноябрьский день 1932 года в имении сэра Уильяма МакКордала, поместье Госфорд Парк, собираются гости: родственники и друзья, аристократы и знаменитости. Все готово к очередному шикарному празднику беспечных прожигателей жизни. Но… внезапно хозяина дома находят мертвым...

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Госфорд парк»