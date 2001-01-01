Госфорд парк (фильм, 2001) смотреть онлайн

В пасмурный ноябрьский день 1932 года в имении сэра Уильяма МакКордала, поместье Госфорд Парк, собираются гости: родственники и друзья, аристократы и знаменитости. Все готово к очередному шикарному празднику беспечных прожигателей жизни. Но… внезапно хозяина дома находят мертвым...



Госфорд парк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.