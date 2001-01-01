Госфорд парк (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.12001, Gosford Park
Драма131 мин18+
О фильме
В пасмурный ноябрьский день 1932 года в имении сэра Уильяма МакКордала, поместье Госфорд Парк, собираются гости: родственники и друзья, аристократы и знаменитости. Все готово к очередному шикарному празднику беспечных прожигателей жизни. Но… внезапно хозяина дома находят мертвым...
ЖанрДрама
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Олтмен
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Райан
Филипп
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- АААктриса
Айлин
Аткинс
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- Сценарист
Роберт
Олтмен
- Сценарист
Боб
Балабан
- Продюсер
Роберт
Олтмен
- Продюсер
Боб
Балабан
- ДЛПродюсер
Дэвид
Леви
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл