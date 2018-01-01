Wink
Фильмы
Городские легенды
Актёры и съёмочная группа фильма «Городские легенды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Городские легенды»

Режиссёры

Джэми Блэнкс

Джэми Блэнкс

Jamie Blanks
Режиссёр

Актёры

Алисия Уитт

Алисия Уитт

Alicia Witt
АктрисаNatalie Simon
Джаред Лето

Джаред Лето

Jared Leto
АктёрPaul Gardener
Ребекка Гэйхарт

Ребекка Гэйхарт

Rebecca Gayheart
АктрисаBrenda Bates
Тара Рид

Тара Рид

Tara Reid
АктрисаSasha Thomas
Джошуа Джексон

Джошуа Джексон

Joshua Jackson
АктёрDamon Brooks
Майкл Розенбаум

Майкл Розенбаум

Michael Rosenbaum
АктёрParker Riley
Лоретта Дивайн

Лоретта Дивайн

Loretta Devine
АктрисаReese Wilson
Даниэль Харрис

Даниэль Харрис

Danielle Harris
АктрисаTosh Guaneri
Джон Невилл

Джон Невилл

John Neville
АктёрDean Adams
Роберт Инглунд

Роберт Инглунд

Robert Englund
АктёрProfessor William Wexler

Сценаристы

Сильвио Хорта

Сильвио Хорта

Silvio Horta
Сценарист

Продюсеры

Джина Мэтьюз

Джина Мэтьюз

Gina Matthews
Продюсер
Майкл МакДоннел

Майкл МакДоннел

Michael McDonnell
Продюсер
Нил Х. Мориц

Нил Х. Мориц

Neal H. Moritz
Продюсер
Брэд Лафф

Брэд Лафф

Brad Luff
Продюсер

Художники

Мэри Клер Хэннан

Мэри Клер Хэннан

Mary Claire Hannan
Художница

Монтажёры

Джей Кэссиди

Джей Кэссиди

Jay Cassidy
Монтажёр

Операторы

Джеймс Крессэнтис

Джеймс Крессэнтис

James Chressanthis
Оператор

Композиторы

Кристофер Янг

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор