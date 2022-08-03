Городские легенды (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.11998, Urban Legend
Ужасы, Детектив95 мин18+
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О фильме
Тихий студенческий городок потрясла серия кровавых убийств, совершенных с беспрецедентной жестокостью. Полиция теряется в догадках, ведь между этими жестокими преступлениями нет ничего общего. Однако студентке Натали удалось обнаружить страшную связь. На первый взгляд, она кажется невероятной: в каждом убийстве оживают городские легенды, пугающие истории из современного фольклора, передаваемые из уст в уста. Ни преподаватели, ни друзья не верят девушке... и становятся следующими жертвами таинственного убийцы.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Джэми
Блэнкс
- Актриса
Алисия
Уитт
- Актёр
Джаред
Лето
- РГАктриса
Ребекка
Гэйхарт
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актёр
Джошуа
Джексон
- МРАктёр
Майкл
Розенбаум
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- ДХАктриса
Даниэль
Харрис
- ДНАктёр
Джон
Невилл
- РИАктёр
Роберт
Инглунд
- СХСценарист
Сильвио
Хорта
- ДМПродюсер
Джина
Мэтьюз
- ММПродюсер
Майкл
МакДоннел
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- БЛПродюсер
Брэд
Лафф
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ДКОператор
Джеймс
Крессэнтис
- Композитор
Кристофер
Янг