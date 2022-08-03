Тихий студенческий городок потрясла серия кровавых убийств, совершенных с беспрецедентной жестокостью. Полиция теряется в догадках, ведь между этими жестокими преступлениями нет ничего общего. Однако студентке Натали удалось обнаружить страшную связь. На первый взгляд, она кажется невероятной: в каждом убийстве оживают городские легенды, пугающие истории из современного фольклора, передаваемые из уст в уста. Ни преподаватели, ни друзья не верят девушке... и становятся следующими жертвами таинственного убийцы.

