Городские легенды
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Городские легенды

Городские легенды (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.11998, Urban Legend
Ужасы, Детектив95 мин18+

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О фильме

Тихий студенческий городок потрясла серия кровавых убийств, совершенных с беспрецедентной жестокостью. Полиция теряется в догадках, ведь между этими жестокими преступлениями нет ничего общего. Однако студентке Натали удалось обнаружить страшную связь. На первый взгляд, она кажется невероятной: в каждом убийстве оживают городские легенды, пугающие истории из современного фольклора, передаваемые из уст в уста. Ни преподаватели, ни друзья не верят девушке... и становятся следующими жертвами таинственного убийцы.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Городские легенды»