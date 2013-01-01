Фильм Гонка (2013)

Хроника поединка легендарных гонщиков Джеймса Ханта и Ники Лауды. Крис Хемсворт, Оливия Уайлд и Даниэль Брюль в спортивной драме от режиссера оскароносной ленты «Игры разума».



Осмотрительный перфекционист-австриец Ники Лауда резко отличается от типичного гонщика, однако именно он в 1975 году становится чемпионом «Формулы-1». В следующем сезоне его главным соперником становится Джеймс Хант — плейбой-британец, который любит рисковать на трассе и предпочитает импульсивную манеру вождения. Напористый англичанин сперва отставал, но по иронии судьбы Лауда попадает в страшную аварию, и его едва удается спасти. Чем обернется эта роковая трагедия для двух непримиримых соперников?



Не пропустите драму Рона Ховарда, номинированную на премию «Золотой глобус», особенно если вам понравилась биографическая лента «Ford против Ferrari». Смотреть фильм «Гонка» в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе уже сейчас!



