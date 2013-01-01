Фильм Гонка (2013)
О фильме
Хроника поединка легендарных гонщиков Джеймса Ханта и Ники Лауды. Крис Хемсворт, Оливия Уайлд и Даниэль Брюль в спортивной драме от режиссера оскароносной ленты «Игры разума».
Осмотрительный перфекционист-австриец Ники Лауда резко отличается от типичного гонщика, однако именно он в 1975 году становится чемпионом «Формулы-1». В следующем сезоне его главным соперником становится Джеймс Хант — плейбой-британец, который любит рисковать на трассе и предпочитает импульсивную манеру вождения. Напористый англичанин сперва отставал, но по иронии судьбы Лауда попадает в страшную аварию, и его едва удается спасти. Чем обернется эта роковая трагедия для двух непримиримых соперников?
Не пропустите драму Рона Ховарда, номинированную на премию «Золотой глобус», особенно если вам понравилась биографическая лента «Ford против Ferrari». Смотреть фильм «Гонка» в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе уже сейчас!
СтранаГермания, Великобритания, США
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актриса
Александра
Мария Лара
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- Актёр
Дэвид
Колдер
- Актриса
Натали
Дормер
- СМАктёр
Стивен
Мэнгэн
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Сценарист
Питер
Морган
- Продюсер
Эндрю
Итон
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер