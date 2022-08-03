Голограмма для короля (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, A Hologram for the King
Комедия, Драма93 мин18+
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О фильме
Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы разорвать замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Том
Тыквер
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Омар
Эльба
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- СБАктриса
Сидсе
Бабетт Кнудсен
- Актриса
Трэйси
Фэирэуэй
- ДПАктриса
Джейн
Перри
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- МБАктёр
Михаэль
Бараль
- ЛРАктёр
Льюис
Райнер
- АМАктёр
Александр
Молкентин
- Сценарист
Том
Тыквер
- ДЭСценарист
Дэйв
Эггерс
- Продюсер
Штефан
Арндт
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Аркадий
Голубович
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер