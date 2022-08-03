Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы разорвать замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект.

