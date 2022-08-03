Голограмма для короля
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Голограмма для короля

Голограмма для короля (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, A Hologram for the King
Комедия, Драма93 мин18+

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О фильме

Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы разорвать замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект.

Страна
США, Мексика, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голограмма для короля»