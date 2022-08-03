Глубже! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Остроумная комедия о русском порно с Александром Палем и Любовью Аксеновой. Молодой театральный режиссер Роман Петрович переживает не лучшие дни. Виной тому его перфекционизм: из-за постоянной неудовлетворенности игрой актеров, он раз за разом срывает сроки сдачи спектаклей. Директору театра это надоело, и он находит замену требовательному постановщику. Так главный герой становится безработным. Но ненадолго. Случайная встреча со старым другом открывает перед ним новые горизонты. Товарищ предлагает Роману Петровичу подработать на съемках порноролика. Но с подходом режиссера даже на таком проекте нельзя халтурить. Как снять порно так, чтобы оказаться на приеме у президента, узнаете, посмотрев фильм «Глубже!» в видеосервисе Wink!

