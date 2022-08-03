Глубже! (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Остроумная комедия о русском порно с Александром Палем и Любовью Аксеновой. Молодой театральный режиссер Роман Петрович переживает не лучшие дни. Виной тому его перфекционизм: из-за постоянной неудовлетворенности игрой актеров, он раз за разом срывает сроки сдачи спектаклей. Директору театра это надоело, и он находит замену требовательному постановщику. Так главный герой становится безработным. Но ненадолго. Случайная встреча со старым другом открывает перед ним новые горизонты. Товарищ предлагает Роману Петровичу подработать на съемках порноролика. Но с подходом режиссера даже на таком проекте нельзя халтурить. Как снять порно так, чтобы оказаться на приеме у президента, узнаете, посмотрев фильм «Глубже!» в видеосервисе Wink!
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МСРежиссёр
Михаил
Сегал
- Актёр
Александр
Паль
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Игорь
Угольников
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Семён
Трескунов
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова
- Актёр
Денис
Васильев
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Антон
Лапенко
- МССценарист
Михаил
Сегал
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ГАПродюсер
Григорий
Акопян
- ННХудожница
Наталья
Нестерова
- МСМонтажёр
Михаил
Сегал
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- ЕЕОператор
Евгений
Ермоленко