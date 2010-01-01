8.92010, A Little Bit of Heaven
Фэнтези, Мелодрамы102 мин18+
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Главное — не бояться! (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Трагикомедия, рассказывающая о любовных отношениях между смертельно больной раком 30-летней красавицей и лечащим ее доктором-онкологом.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НКРежиссёр
Николь
Кэссел
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- РМАктёр
Романи
Малко
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актриса
Вупи
Голдберг
- Актёр
Трит
Уильямс
- СУАктёр
Стивен
Уэбер
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Сценарист
Грен
Уэллс
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Марк
Гилл
- АШПродюсер
Адам
Шредер
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- Актёр дубляжа
А�ндрей
Фединчик
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- САМонтажёр
Стивен
А. Роттер
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра