Геошторм
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Геошторм

Фильм Геошторм (2017)

9.02017, Geostorm
Фантастика, Триллер104 мин18+

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О фильме

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения катаклизмов. Но что-то пошло не так...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Геошторм»