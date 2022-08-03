Фильм Геошторм (2017)
9.02017, Geostorm
Фантастика, Триллер104 мин18+
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О фильме
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения катаклизмов. Но что-то пошло не так...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Дин
Девлин
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актриса
Александра
Мария Лара
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- Актёр
Эухенио
Дербес
- АВАктёр
Амр
Вакед
- ЭОАктриса
Эдеперо
Одуйе
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Эд
Харрис
- Сценарист
Дин
Девлин
- ПГСценарист
Пол
Гуйо
- Продюсер
Дин
Девлин
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ХГПродюсер
Херб
Гейнс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- РШОператор
Роберто
Шэфер
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф