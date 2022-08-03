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Generation П

Generation П (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Generation П
Фантастика, Драма111 мин18+

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О фильме

Неустроенный в жизни филолог Вавилен входит в безумный мир рекламного бизнеса. Вокруг молодого копирайтера крутятся колоссальные деньги, возникают безумные авантюры, погибают люди. От окончательного остервенения парня спасает странная мечта о древней богине Иштар, недостижимой возлюбленной.

Страна
США, Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Generation П»