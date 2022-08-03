Generation П (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Generation П
Фантастика, Драма111 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Неустроенный в жизни филолог Вавилен входит в безумный мир рекламного бизнеса. Вокруг молодого копирайтера крутятся колоссальные деньги, возникают безумные авантюры, погибают люди. От окончательного остервенения парня спасает странная мечта о древней богине Иштар, недостижимой возлюбленной.
СтранаСША, Россия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВГРежиссёр
Виктор
Гинзбург
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Михаил
Ефремов
- АФАктёр
Андрей
Фомин
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Александр
Гордон
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Олег
Тактаров
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- ВГСценарист
Виктор
Гинзбург
- ДГСценарист
Джина
Гинзбург
- ВГПродюсер
Виктор
Гинзбург
- ДГПродюсер
Джина
Гинзбург
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- ДГХудожница
Джина
Гинзбург
- ААМонтажёр
Антон
Анисимов
- ВММонтажёр
Владимир
Марков
- КММонтажёр
Каролина
Мачиевска
- ИКМонтажёр
Ираклий
Квирикадзе
- АРОператор
Алексей
Родионов
- КККомпозитор
Кавэ
Коэн
- МНКомпозитор
Майкл
Нилсен
- АХКомпозитор
Александр
Хакэ
- Композитор
Сергей
Шнуров