Generation П (фильм, 2011) смотреть онлайн

Неустроенный в жизни филолог Вавилен входит в безумный мир рекламного бизнеса. Вокруг молодого копирайтера крутятся колоссальные деньги, возникают безумные авантюры, погибают люди. От окончательного остервенения парня спасает странная мечта о древней богине Иштар, недостижимой возлюбленной.

