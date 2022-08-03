Газетчик
Wink
Фильмы
Газетчик
7.52012, The Paperboy
Триллер, Детектив102 мин18+

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Газетчик (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Конец 1960-х успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста в маленьком южном городке. Его цель – освободить несправедливо осуждeнного и заодно сделать вместе с коллегой из Лондона сенсационный материал.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Газетчик»