Конец 1960-х успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста в маленьком южном городке. Его цель – освободить несправедливо осуждeнного и заодно сделать вместе с коллегой из Лондона сенсационный материал.

