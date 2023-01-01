Биография

Ли Дэниелс – актриса английского кино, телевидения и театра, профессиональная танцовщица, хореограф, преподаватель танцев. Наиболее известна благодаря участию в таких ярких кинопроектах, как «Черное зеркало», «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Предатели» и др. Будущая актриса Ли Дэниелс начала восхождение по карьерной лестнице благодаря танцевальному мастерству, которое она освоила в Колледже Laine Theatre Arts (Школа танцев в Эпсоме, Англия). После окончания колледжа в 1996 году Ли начинает творческие поиски в сфере шоу-бизнеса. С юных лет она принимала участие в различных театральных постановках. Позднее ее замечают ведущие деятели кинематографической индустрии и приглашают для участия в масштабных проектах. Основная деятельность Ли Дэниелс в сфере кино и телевидения началась в 2004 году. Первые проекты, которые позволили актрисе завоевать сердца зрителей, – это «Призрак оперы» и «Суини Тодд». Наиболее известные фильмы Ли Дэниелс: «Алиса в стране чудес», «Один день», «Черное зеркало», «Мрачные тени», «Испанская принцесса», «Эмма» и др. Помимо актерской деятельности, Дэниелс преподает танцы и создает хореографические постановки для различных кинопроектов.