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Газетчик

Газетчик (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Paperboy
Триллеры, Драмы102 мин18+

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Сюжет

Конец 1960-х, успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста, ему помогает юный разносчик газет Джек — родной брат Уорда, и сексапильная Шарлотта. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться — но раскалeнный воздух Юга пробуждает самые тeмные и горячие желания…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Газетчик»

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