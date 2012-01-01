Газетчик (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Конец 1960-х, успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста, ему помогает юный разносчик газет Джек — родной брат Уорда, и сексапильная Шарлотта. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться — но раскалeнный воздух Юга пробуждает самые тeмные и горячие ж�елания…



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