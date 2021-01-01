Гарри Хафт: Последний бой
Wink
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Гарри Хафт: Последний бой
8.42021, The Survivor
Драмы123 мин18+
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Гарри Хафт: Последний бой (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Спортивная драма от режиссера картины «Человек дождя» Барри Левинсона с саундтреком Ханса Циммера. Польский еврей Гарри Хафт не интересовался боксом до тех пор, пока не стал узником немецкого концлагеря Освенцим. Офицер СС заставляет его участвовать в поединках, поражение в которых означает смерть. После окончания войны Гарри пытается начать новую жизнь в США. Он использует опыт, приобретенный в боях на выживание, чтобы стать профессиональным боксером. Смотрите фильм «Гарри Хафт: Последний бой» — экранизацию реальной истории легендарного бойца с участием Бена Фостера, Билли Магнуссена и Дэнни Де Вито— в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Венгрия, Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Хафт: Последний бой»

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