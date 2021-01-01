8.42021, The Survivor
Драмы123 мин18+
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Гарри Хафт: Последний бой (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Спортивная драма от режиссера картины «Человек дождя» Барри Левинсона с саундтреком Ханса Циммера. Польский еврей Гарри Хафт не интересовался боксом до тех пор, пока не стал узником немецкого концлаге�ря Освенцим. Офицер СС заставляет его участвовать в поединках, поражение в которых означает смерть. После окончания войны Гарри пытается начать новую жизнь в США. Он использует опыт, приобретенный в боях на выживание, чтобы стать профессиональным боксером. Смотрите фильм «Гарри Хафт: Последний бой» — экранизацию реальной истории легендарного бойца с участием Бена Фостера, Билли Магнуссена и Дэнни Де Вито— в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Билли
Магнуссен
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- СЭАктёр
Саро
Эмирзе
- ДЗАктриса
Дар
Зузовски
- Актёр
Джон
Легуизамо
- КВАктёр
Кингстон
Верне
- СНАктриса
Софи
Напп
- Продюсер
Барри
Левинсон
- ААПродюсер
Адрусия
Апана
- БКПродюсер
Бобби
Кэссиди мл.
- Актёр дубляжа
Сергей
Мардарь
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ГКАктриса дубляжа
Глафира
Козулина
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- МДХудожница
Марина
Драгичи
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- ДСОператор
Джордж
Стил
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер