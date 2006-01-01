Гарфилд 2: История двух кошечек (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Каждый кот ощущает себя немного аристократом, не так ли? «Гарфилд 2: История двух кошечек» — комедия о приключениях ленивого кота в высшем свете. Фильм искрит юмором и очаровывает проказами пушистого героя, который неожиданно для себя познает другую жизнь.
Рыжий кот Гарфилд отправляется за своим хозяином Джоном Арбаклом в Лондон, где тот планирует сделать предложение ветеринару Лиз. По нелепой случайности Гарфилд меняется местами с Принцем — котом королевских кровей, похожим на него как две капли воды. Пока Гарфилд наслаждается роскошью и угощениями в поместье, Принц удивляет Джона и Лиз аристократическими манерами. Однако идиллия под угрозой, ведь злой лорд Даргис строит коварный план и уже готов сделать первые шаги к утолению своей алчности. Гарфилду и его новому другу Принцу предстоит распутать клубок интриг, чтобы поменяться местами обратно и спасти поместье.
«Гарфилд 2: История двух кошечек» 2006 года — это море потешных приключений, яркая анимация и непринужденный сюжет. Забавные ситуации и харизма милого котика делают фильм идеальным для семейного просмотра.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Хилл
- БМАктёр
Брекин
Мейер
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- Актёр
Билл
Мюррей
- ИААктёр
Иэн
Аберкромби
- РРАктёр
Роджер
Рис
- ЛДАктриса
Люси
Дэвис
- ЛКАктриса
Лена
Кардвэлл
- ДКАктриса
Джейн
Карр
- ДКСценарист
Джоэл
Коэн
- АССценарист
Алек
Соколов
- ДДСценарист
Джим
Дэвис
- Продюсер
Джон
Дэвис
- БМПродюсер
Брайан
Мэниз
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Олег
Табаков
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек