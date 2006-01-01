Гарфилд 2: История двух кошечек (фильм, 2006) смотреть онлайн

Гарфилд 2: История двух кошечек
Гарфилд 2: История двух кошечек

9.02006, Garfield: A Tail of Two Kitties
Комедия, Семейный74 мин0+

Каждый кот ощущает себя немного аристократом, не так ли? «Гарфилд 2: История двух кошечек» — комедия о приключениях ленивого кота в высшем свете. Фильм искрит юмором и очаровывает проказами пушистого героя, который неожиданно для себя познает другую жизнь.

Рыжий кот Гарфилд отправляется за своим хозяином Джоном Арбаклом в Лондон, где тот планирует сделать предложение ветеринару Лиз. По нелепой случайности Гарфилд меняется местами с Принцем — котом королевских кровей, похожим на него как две капли воды. Пока Гарфилд наслаждается роскошью и угощениями в поместье, Принц удивляет Джона и Лиз аристократическими манерами. Однако идиллия под угрозой, ведь злой лорд Даргис строит коварный план и уже готов сделать первые шаги к утолению своей алчности. Гарфилду и его новому другу Принцу предстоит распутать клубок интриг, чтобы поменяться местами обратно и спасти поместье.

«Гарфилд 2: История двух кошечек» 2006 года — это море потешных приключений, яркая анимация и непринужденный сюжет. Забавные ситуации и харизма милого котика делают фильм идеальным для семейного просмотра.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

