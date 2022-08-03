Ганнибал: Восхождение (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Hannibal Rising
Триллер, Криминал108 мин18+
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О фильме
Первая глава жизни самого знаменитого и хитроумного маньяка всех времен… Ему было шесть, когда на его глазах жестоко убили его семью. В двадцать, бежав во Францию, а затем в США, он получил блестящее образование врача. Впереди его ждала жизнь, полная привилегий. Но жажда мести за убийство семьи только разгоралась в нем…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПУРежиссёр
Питер
Уэббер
- Актёр
Гаспар
Ульель
- Актриса
Гун
Ли
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- РЛАктёр
Ричард
Лиф
- АТАктёр
Ааран
Томас
- ХЛАктриса
Хелена
Лиа Тачовска
- МВАктриса
Мишель
Вэйд
- Сценарист
Томас
Харрис
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- ККПродюсер
Крис
Кёрлинг
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- НПХудожник
Ненад
Пекур
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси