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Ганнибал: Восхождение

Ганнибал: Восхождение (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Hannibal Rising
Триллер, Криминал108 мин18+

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О фильме

Первая глава жизни самого знаменитого и хитроумного маньяка всех времен… Ему было шесть, когда на его глазах жестоко убили его семью. В двадцать, бежав во Францию, а затем в США, он получил блестящее образование врача. Впереди его ждала жизнь, полная привилегий. Но жажда мести за убийство семьи только разгоралась в нем…

Страна
США, Италия, Чехия, Франция, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ганнибал: Восхождение»