Первая глава жизни самого знаменитого и хитроумного маньяка всех времен… Ему было шесть, когда на его глазах жестоко убили его семью. В двадцать, бежав во Францию, а затем в США, он получил блестящее образование врача. Впереди его ждала жизнь, полная привилегий. Но жажда мести за убийство семьи только разгоралась в нем…

