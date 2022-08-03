G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
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G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз

G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.92021, Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Фантастика, Криминал116 мин18+

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О фильме

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арасикагэ, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»