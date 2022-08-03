G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз (фильм, 2021) смотреть онлайн

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арасикагэ, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

