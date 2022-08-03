G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.92021, Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Фантастика, Криминал116 мин18+
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О фильме
Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арасикагэ, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Швентке
- Актёр
Генри
Голдинг
- ЭКАктёр
Эндрю
Кодзи
- УКАктриса
Урсула
Корберо
- ТХАктёр
Такэхиро
Хира
- ПМАктёр
Питер
Менса
- Актёр
Самуэль
Финци
- Актриса
Самара
Уивинг
- ЭИАктриса
Эри
Исида
- Актёр
Ико
Увайс
- ДШСценарист
Джо
Шрэпнел
- БГПродюсер
Брайан
Голднер
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ДМХудожник
Дэвид
Мейер
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- ББОператор
Боян
Бацелли