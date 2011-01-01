Форсаж 5 (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.52011, Fast Five
Боевики, Триллеры124 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с бывалым лихачом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Миа Торетто освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных копов.
Форсаж 5 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джастин
Лин
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Пол
Уокер
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ЛАктёр
Лудакрис
- МШАктёр
Мэтт
Шульце
- СГАктёр
Сон
Ган
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- ЭПАктриса
Эльза
Патаки
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Вин
Дизель
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- МКПродюсер
Майкл
К. Росс
- СЧАктё�р дубляжа
Сергей
Чонишвили
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер