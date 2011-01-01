Форсаж 5
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Форсаж 5

Форсаж 5 (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.52011, Fast Five
Боевики, Триллеры124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с бывалым лихачом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Миа Торетто освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных копов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж 5»

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