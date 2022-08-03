Флирт со зверем
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Флирт со зверем

Флирт со зверем (фильм, 2001) смотреть онлайн

7.92001, Someone Like You...
Мелодрама, Комедия93 мин12+

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О фильме

Молодая и сексуальная Джейн живeт в Нью-Йорке и работает в популярном телешоу. За ней ухаживает новый исполнительный продюсер Рей, и вскоре влюблeнная парочка начинает подыскивать гнeздышко для совместного проживания. Однако неожиданно и без объяснений Рей прекращает бурный роман, и Джейн остаeтся одна.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Флирт со зверем»