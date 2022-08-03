Молодая и сексуальная Джейн живeт в Нью-Йорке и работает в популярном телешоу. За ней ухаживает новый исполнительный продюсер Рей, и вскоре влюблeнная парочка начинает подыскивать гнeздышко для совместного проживания. Однако неожиданно и без объяснений Рей прекращает бурный роман, и Джейн остаeтся одна.

