Флирт со зверем (фильм, 2001) смотреть онлайн
7.92001, Someone Like You...
Мелодрама, Комедия93 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая и сексуальная Джейн живeт в Нью-Йорке и работает в популярном телешоу. За ней ухаживает новый исполнительный продюсер Рей, и вскоре влюблeнная парочка начинает подыскивать гнeздышко для совместного проживания. Однако неожиданно и без объяснений Рей прекращает бурный роман, и Джейн остаeтся одна.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Тони
Голдуин
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Мариса
Томей
- Актриса
Эллен
Баркин
- КДАктриса
Катрин
Дент
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- ЛРАктриса
Лаура
Риган
- СДАктриса
Сью
Джин Сонг
- КРАктёр
Кит
Реддин
- Продюсер
Линда
Обст
- ДЧПродюсер
Джеймс
Чори
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- РККомпозитор
Рольф
Кент