Флешбэк (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Лиам Нисон играет профессионального киллера, постепенно теряющего память, в боевике «Флешбэк» от режиссера «Казино „Рояль“».



Алекс Льюис — наемный убийца, работающий точно и без лишнего шума. Впроч�ем, с этой жизнью он намеревается покончить — симптомы приближающейся деменции становятся все заметнее. Но на последнем задании Алекс отказывается убивать 13-летнюю девочку. Это навлекает на него гнев текущих нанимателей, так что Алекс становится целью как для них, так и для ФБР.



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