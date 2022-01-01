Флешбэк (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Лиам Нисон играет профессионального киллера, постепенно теряющего память, в боевике «Флешбэк» от режиссера «Казино „Рояль“».
Алекс Льюис — наемный убийца, работающий точно и без лишнего шума. Впроч�ем, с этой жизнью он намеревается покончить — симптомы приближающейся деменции становятся все заметнее. Но на последнем задании Алекс отказывается убивать 13-летнюю девочку. Это навлекает на него гнев текущих нанимателей, так что Алекс становится целью как для них, так и для ФБР.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Гай
Пирс
- АТАктёр
Арольд
Торрес
- РФАктёр
Рэй
Фиарон
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- МСАктриса
Миа
Санчес
- ДДАктёр
Даниэль
Де Бург
- НААктриса
Натали
Андерсон
- ДССценарист
Дарио
Скардапейн
- КЙСценарист
Карл
Йос
- Сценарист
Эрик
Ван Лой
- ЙГСценарист
Йеф
Герартс
- МБПродюсер
Мэрилин
Бриндис
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ЛНАктриса дубляжа
Лилиан
Наврозашвили
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл