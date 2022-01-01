Флешбэк
Wink
Фильмы
Флешбэк
8.62022, Memory
Боевики, Триллеры109 мин18+
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Флешбэк (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Лиам Нисон играет профессионального киллера, постепенно теряющего память, в боевике «Флешбэк» от режиссера «Казино „Рояль“».

Алекс Льюис — наемный убийца, работающий точно и без лишнего шума. Впрочем, с этой жизнью он намеревается покончить — симптомы приближающейся деменции становятся все заметнее. Но на последнем задании Алекс отказывается убивать 13-летнюю девочку. Это навлекает на него гнев текущих нанимателей, так что Алекс становится целью как для них, так и для ФБР.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Флешбэк»

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