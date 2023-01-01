Фирма (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой фирмач мечтает о высотах карьеры, однако вскоре обнаруживает, что его фирма обслуживает влиятельные мафиозные кланы Чикаго. Отказаться от сотрудничества с ними — значит подписать себе смертельный приговор. С другой стороны, за ним начинают следить сотрудники ФБР.



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