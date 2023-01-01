Фирма (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.01993, The Firm
Триллеры, Драмы148 мин18+
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Сюжет
Молодой фирмач мечтает о высотах карьеры, однако вскоре обнаруживает, что его фирма обслуживает влиятельные мафиозные кланы Чикаго. Отказаться от сотрудничества с ними — значит подписать себе смертельный приговор. С другой стороны, за ним начинают следить сотрудники ФБР.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Сидни
Поллак
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- УБАктёр
Уилфорд
Бримли
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Холли
Хантер
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- ДРСценарист
Дэвид
Рэйб
- РТСценарист
Роберт
Таун
- ДРСценарист
Дэвид
Рэйфиел
- ДГСценарист
Джон
Гришэм
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Линдсэй
Доран
- Продюсер
Майкл
Хаусман
- Продюсер
Сидни
Поллак
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВГАктриса дубляжа
Валентина
Гришокина
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- РМХудож�ница
Рут
Майерс
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- ДСОператор
Джон
Сил
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин