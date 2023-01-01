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Фирма (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.01993, The Firm
Триллеры, Драмы148 мин18+

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Сюжет

Молодой фирмач мечтает о высотах карьеры, однако вскоре обнаруживает, что его фирма обслуживает влиятельные мафиозные кланы Чикаго. Отказаться от сотрудничества с ними — значит подписать себе смертельный приговор. С другой стороны, за ним начинают следить сотрудники ФБР.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фирма»

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